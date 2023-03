Due riunioni a due ore di distanza l’una dall’altra. Il pomeriggio di oggi sarà un pomeriggio di fuoco nelle coalizioni in vista delle prossime Regionali di fine giugno. Si comincia alle 15 con il centrodestra e con molte novità. Il tavolo infatti non si terrà in Molise ma a Roma, a Palazzo Madama, su richiesta del senatore Claudio Lotito, da poche ore al vertice regionale di Forza Italia. Proprio la presenza di Lotito potrebbe cambiare le carte in tavola e per questo c’è molta attesa sulla posizione che assumerà il senatore soprattutto sull’ipotesi di ricandidatura del presidente uscente Toma. I nomi che circolano per la presidenza sono molti. Tra questi Francesco Roberti, Quintino Pallante, Salvatore Micone, Nicola Cavaliere, Vincenzo Niro, Michele Iorio, Gianluca Cefaratti e Michele Scasserra. Andranno in trasferta nella capitale per il vertice di questo pomeriggio Filoteo Di Sandro per Fratelli d’Italia, Michele Marone per la Lega, Vincenzo Niro per i Popolari e Teresio Di Pietro per l’Udc.

Due ore più tardi, alle 17, toccherà al centrosinistra. Il tavolo in questo caso si tiene a Campobasso nella sede di Articolo Uno in via 24 maggio. Le divisioni sono profonde e non solo tra un partito e l’altro, ma anche all’interno delle singole forze politiche. Nel Pd si discute sulle primarie e sui nomi per la presidenza con posizioni assai distanti. Nei 5 Stelle ad agitare le acque è il nome di Roberto Gravina. Per Greco il sindaco di Campobasso non è candidabile alla presidenza proprio perchè è impegnato a guidare il capoluogo fino al prossimo anno, ma non tutto è così chiaro e definito. Gravina, da noi interpellato, risponde con poche parole. “In questo momento non parlo perchè non aiuta” si limita a dire, aggiungendo però che si rimette alle dichiarazioni del coordinatore regionale Antonio Federico. Con il ‘tutti contro tutti‘ in corso l’ipotesi più probabile è che la palla possa finire anche in questo caso a Roma e cosi alle fine potrebbero decidere Conte e Schlein, come fonti autorevoli del Pd ipotizzano con forza in queste ore.