A caccia del pass per il secondo turno di qualificazione alla fase finale dei Campionati Nazionali Universitari. La selezione di calcio a 5 del Cus Molise giocherà domani pomeriggio alle ore 14 a Santa Maria Capua Vetere il ritorno del primo turno contro il Cus Caserta. All’andata la selezione di Antonio Di Stefano si è imposta al Palaunimol con il punteggio di 6-4. Il discorso dunque è ancora aperto e i molisani dovranno affrontare la sfida con il giusto piglio se vogliono proseguire l’avventura. L’impegno non si presenta per nulla agevole ma De Nisco e soci sono pronti a vendere cara la pelle. Rispetto alla sfida di Campobasso il team d’Ateneo ritroverà il portiere Di Camillo che all’andata era squalificato. Per il resto il gruppo non presenta defezioni con il tecnico che potrà schierare la migliore formazione possibile.

“Ci attende una gara difficile – rimarca mister Di Stefano – il successo del Palaunimol non consente di abbassare la guardia. Affrontiamo una squadra fisica che già all’andata ha dimostrato il suo valore. Chiaramente abbiamo l’obbligo di provare a qualificarci perché rappresentiamo l’Università degli Studi del Molise e il Cus Molise. Cercheremo, puntando sulle nostre qualità, di fare la partita senza pensare a quello che è stato all’andata. Ogni gara ha una storia e va affrontata nella maniera migliore. Alla fine tireremo le somme e vedremo dove saremo riusciti ad arrivare”.