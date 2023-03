Oggi 7 pazienti su 10 con un tumore del sangue guariscono o cronicizzano la malattia mentre 15 anni fa erano solo 3 su 10 a guarire.

E’ il motivo principale per cui AIL (l’associazione italina contro leucemie, linfomi e mieloma) continua a supportare la ricerca scientifica.

La disponibilità di nuovi farmaci di grande efficacia, biologici e non, e l’avanzamento della diagnostica con una caratterizzazione sempre più specifica della malattia nei singoli soggetti, hanno portato a dei risultati che erano inimmaginabili fino a poco tempo fa.

È necessario però proseguire su questa strada e investire sempre più risorse nella Ricerca per raggiungere nuovi traguardi e rendere queste malattie sempre più guaribili.

Per questo, per 3 gioni i volontari dell’associazione sono tornati anche nelle piazze molisane per offrire le uova di Pasqua AIL. L’iniziativa posta sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica è giunta alla sua 30°edizione. Con un contributo, minimo, di 12 euro si contribuisce alla ricerca scientifica, per regalare ai malati affetti da leucemia, linfoma o mieloma un sogno, quello della guarigione dalla malattia.

AIL organizza il servizio di cure domiciliari, collabora a sostenere le spese per garantire il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule Staminali, per acquistare apparecchiature all’avanguardia e per finanziare personale sanitario che consenta il buon funzionamento delle strutture specialistiche. Sostiene i pazienti e i loro familiari supportandoli anche economicamente soprattutto nel momento in cui devono recarsi nei Centri di Ematologia e di Trapianto di altre regioni.

E sono molti i progetti in atto, uno recente che coinvolge l’Ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso, con il SISM (Segretariato Italiano Studenti Medicina) alcuni studenti e laureati in Medicina che attraverso il tutoraggio da parte del Responsabile Scientifico AIL, l’Ematologo Dott. Giulio Giordano e dei suoi collaboratori, studieranno e raccoglieranno informazioni sul decorso clinico dei pazienti con alterazioni ematologiche allo scopo di eseguire un corretto ragionamento clinico finalizzato ad una corretta diagnosi e terapia delle malattie ematologiche.