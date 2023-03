Tentano furto in abitazione, torna l’apprensione tra i cittadini di Trivento. I fatti risalgono a qualche giorno fa, ma è da poco che la notizia ha iniziato a circolare. Le abitazioni interessate sono quelle all’ingresso nord della città. I malviventi, all’imbrunire, sono riusciti ad entrare in una abitazione, forzando una finestra posta sul lato coperto della struttura. Con ogni probabilità, i ladri sono fuggiti considerato che i proprietari erano in casa, anche se in una stanza distante da quella interessata. Solo dopo qualche ora dall’accaduto, i residenti hanno notato la finestra forzata e completamente aperta e hanno poi lanciato l’allarme. Insomma, dopo il periodo particolarmente difficile con numerosi furti messi a segno, torna il rischio dei ladri. Le raccomandazioni sono sempre le stesse, occorre tenere sempre alta l’attenzione e comunicare a chi di dovere ogni eventuale movimento sospetto.