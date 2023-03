Un ragazzo di 23 anni di Larino è caduto da cavallo battendo la testa e la schiena. E’ stato soccorso dagli operatori di 118 e Croce San Gerardo. Portato in un primo momento al Pronto soccorso dell’ospedale di Termoli e dopo gli accertamenti clinici è stato trasferito al Neuromed di Pozzilli con un trauma cranico e la sospetta frattura di una vertebra.

Il ragazzo è sedato ma non sarebbe in pericolo di vita.

Solo poche settimane fa rimase coinvolta in una caduta da cavallo anche un ragazza di 15 anni di Termoli che dopo diversi giorni di Rianimazione oggi sta decisamente meglio.