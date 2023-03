Una rimozione mal celata da una promozione. E così Silvio Berlusconi nel valzer delle nomine dei capigruppo di Camera e Senato, sposa la linea governista di Forza Italia e con un annuncio al telefono sostituisce Alessandro Cattaneo alla Camera richiamando come presidente del gruppo Azzurro Paolo Barelli, molto vicino al ministro degli Esteri Tajani e quindi dando al partito un chiaro segnale di vicinanza al Governo. Secondo i rumors, regista dell’operazione è Marta Fascina, compagna del Cavaliere e grande manovratrice all’interno del partito. Cattaneo è stato nominato vicecoordinatore nazionale, mentre si è per ora salvata Licia Ronzulli al Senato, anche se ha dovuto subire la nomina di Alessandro Sorte, diventato coordinatore di Forza Italia in Lombardia. Nel valzer dei riposizionamenti, per spostare il timone su posizioni più filo governative, è rientrato anche il Molise, dove Berlusconi ha incoronato il fidatissimo Claudio Lotito responsabile regionale degli Azzurri. Ringrazio il presidente Berlusconi – ha dichiarato il senatore Lotito – per la fiducia e la stima che mi ha manifestato con la nomina a coordinatore di Forza Italia del Molise. Un incarico – ha aggiunto – che mi consente di esercitare con ancora maggiore dedizione ed entusiasmo il mio impegno politico, non solo in Senato ma a pieno titolo anche nella regione che mi ha eletto e alla quale sono riconoscente e profondamente legato. Raggiunto telefonicamente, il senatore Lotito ha poi parlato del Molise come una terra al primo posto della sua agenda parlamentare: “ho già risolto diverse emergenze che si trascinavano da anni (prima fra tutte la stabilizzazione dei precari della protezione civile) – ha commentato – e sto lavorando in quel solco del Decreto Molise che non è un insieme di annunci, ma un insieme di risultati che si comunicano – ha concluso – solo quando sono stati conseguiti”. Ma ciò che più conta sul piano politico è che la nomina a coordinatore di Forza Italia mette nelle mani del senatore neo eletto una carta decisiva nella scelta finale del candidato alla presidenza della Regione. L’incarico di Lotito, oltretutto, spariglia il tavolo su cui si sta giocando la partita del centrodestra e chi pensava di avere in mano un’ottima carta da giocare per il risultato più ambito, la candidatura alla presidenza, rischia di ritrovarsi con il più classico due di coppe mentre la briscola è denari. E la schiera dei giocatori papabili è piuttosto folta. E ognuno di loro ora si rigira tra le mani quella che pensava fosse la carta vincente in attesa di capire quale sarà il suo destino.