Grande entusiasmo allo Stadio “ Diego Armando Maradona” di Napoli da parte delle società affiliate al Comitato Regionale Molise della FIGC LND che hanno avuto l’opportunità di assistere alla Prima Gara di qualificazione Euro 2024 della Nazionale Italiana contro la Nazionale Inglese. In uno stadio gremito di tifosi Azzurri più di 200 giovani calciatori, categoria giovanissimi, accompagnati dai propri tecnici delle società molisane: Aesernia Fraterna, Aurora Alto Casertano, Boys Roccaravindola, Città di Isernia S.Leucio, Olimpic Isernia, Olympia Agnonese, Pol. Altocasertano Pro Calcio Junior, Venafro F.C. hanno avuto l’opportunità, grazie all’impegno del Comitato Regionale Molise e del Coordinamento del Settore Giovanile e Scolastico del Molise, di vivere un evento unico e straordinario nel suo genere che ha avuto come obiettivo quello di rafforzare l’identità, la passione e l’entusiasmo dei fan Azzurri, aumentando la partecipazione attiva dei presenti, coinvolgendo anche i sostenitori che hanno seguito da casa la Nazionale, sia attraverso le immagini in diretta che attraverso i contenuti che sono stati poi condivisi sulle piattaforme social degli Azzurri. I 44.500 tifosi sugli spalti hanno potuto assistere ad uno show tecnologico di luci, colori e musica: ideato per la Federazione dal Gruppo Alphaomega in collaborazione con Canaid e con il light designer Pietro Toppi, ha rapito l’attenzione di tutti. Uno spettacolo mai visto finora in uno stadio di calcio, durante il quale una innovativa tecnologia ha trasformato la pista di atletica del ‘Maradona’ in un led carpet sul quale sono stati proposti contenuti multimediali, insieme a proiezioni laser sul campo e video sul maxischermo, accompagnati dalle note uniche e originali del brand theme delle Nazionali italiane di calcio, ‘Azzurri’, composto e prodotto da Enrico Giaretta e Maurizio D’Aniello. Commovente poi nello show anche il momento di ricordo per Gianluca Vialli, con le immagini del capodelegazione della Nazionale tratte da ‘Sogno Azzurro’ proiettate sul maxischermo, mentre i più piccoli hanno apprezzato l’esordio della mascotte degli Azzurri, Oscar, il cucciolo di pastore maremmano disegnato da Carlo Rambaldi che per la prima volta ha fatto la sua comparsa in tribuna. Altra sopresa della serata è arrivata al momento dell’esecuzione degli inni nazionali: quello italiano, ‘Il canto degli italiani’ cantato da Gigi D’Alessio, con la partecipazione di Clementino, mentre quello inglese ‘God save the King’ cantato da Ellynora.

Fonte: Ufficio stampa