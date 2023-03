Comunità di Matrice sotto choc per la morte di un giovane di 33 anni, laureato in ingegneria, che viveva e lavorava a Pisa. La notizia si è diffusa in Paese ieri sera. Marco D’Amico, questo il nome del giovane, dalle prime ricostruzioni, è stato trovato senza vita a casa. Un suo amico aveva provato a contattarlo più volte senza ricevere risposta e ha chiamato dunque i soccorsi. Ancora da chiarire le cause del decesso. Potrebbe essere stato un malore. I genitori, appresa la notizia sono subito partiti per Pisa.