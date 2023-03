Un’attività costante che ha portato a risultati più che lusinghieri, nonostante la carenza di organico. E’ la sintesi del lavoro dell’Amministrazione della Giustizia tributaria nelle parole del presidente della Corte di II grado Francesco Saverio Moscato all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2023. Lavoro che ha accomunato le tre corti molisane.

Nel suo intervento, il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Vincenzo Di Giacomo, dati alla mano ha evidenziato gli eccellenti risultati raggiunti negli ultimi anni dall’Ufficio che dirige. Nel 2016 la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso era al terzultimo posto in Italia, cioè al 101° nella graduatoria nazionale per lo smaltimento dell’arretrato (con un aumento delle pendenze del 20,50%).

Quando l’anno successivo Di Giacomo assunse la presidenza, salì al 3° posto con una netta diminuzione delle pendenze del 40,17%.

Nel 2018 al quarto con ulteriore sgravio di arretrato del 44,55%.

“Nello specifico – ha spiegato il Presidente Di Giacomo – dalle 1187 cause pendenti nel 2016 si è passati alle 711 nel 2017 ridotte ancora a 430 nel 2018, a 347 nel 2019. Un incremento solo nel 2020, quando le cause pendenti erano 668 ma ci fu il lockdown e le pendenze sono aumentate in tutti gli Uffici giudiziari in campo nazionale. L’anno successivo c’è stato un robusto calo, con un dimezzamento.

Risultati che di Giacomo aveva raggiunto anche al Tribunale di Isernia quando a fine 2014 ne assunse la presidenza portandolo dal penultimo posto nella graduatoria nazionale dei Tribunali italiani per lo smaltimento dell’arretrato al 1° posto in Italia nel 2017. Nel 2015 il Tribunale di Isernia fece registrare il più alto smaltimento di arretrato della sua storia. L’allora Ministro della Giustizia Orlando vi fece riferimento parlando di “poderosa rimonta”.

“Risultati eccezionali – ha concluso Di Giacomo nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno tributario – ottenuti grazie all’organizzazione e all’encomiabile lavoro di squadra da parte dei valorosissimi Magistrati, Personale amministrativo e difensori dei vari Ordini professionali che ci hanno supportato”.