Secondo turno di sosta per il Cln Cus Molise. Nel torneo di A2 si gioca la giornata numero ventisette, la quart’ultima della regular season. Il successo ottenuto a Massa Carrara ha rilanciato le ambizioni dei cussini in ottica play off. Il team molisano accusa tre lunghezze dal sesto posto, ultimo per la disputa della post season. Calendario alla mano, il percorso è sicuramente complicato per i cussini nelle ultime tre giornate, tra una settimana la trasferta a Roma, contro una diretta concorrente play off, poi la sfida al Palaunimol contro la vice capolista in lotta per la A1, Lido di Ostia, infine la chiusura contro l’Italpol Roma, una squadra senza obiettivi in questo rush conclusivo. Terreno in salita per la squadra di Sanginario che, tuttavia, non ha alcuna intenzione di mollare la presa. La settimana di sosta ha giovato alla squadra, uno stop utile per caricare energie mentali e fisiche in vista, ci auguriamo, del gran finale.

Ultima giornata nel torneo di C1 regionale. Oggi in programma i sessanta minuti conclusivi, poi via alla post season. Una formula rinnovata, i play off si giocheranno in modo diverso rispetto alla passata stagione. Qualificate le prime quattro dei due gironi che andranno ad intrecciarsi per definire le due finaliste. A quel punto gara secca in campo neutro con la serie B in palio. Nel girone A assegnati i primi tre posti, rispettivamente: Sporting Campobasso, Polisportiva Bojano e Miranda. In ballo il quarto posto con la Chaminade che ha un punto in classifica in più rispetto al Venafro. I rossoblu di mister Pasqualone saranno impegnati sul difficile campo di Monacilioni. I padroni di casa, senza obiettivi di classifica, cercheranno di onorare al massimo l’ultima partita stagionale. La Chaminade ha la certezza di poter contare sulle proprie mani, in caso di successo i rossoblu potranno festeggiare l’accesso ai play off. Il Venafro sarà ospite dello Sporting Campobasso. La squadra di mister Pietrunti è reduce dal pareggio di Montagano, un calo di concentrazione assolutamente giustificabile con il primo posto in tasca, prove generali per i play off, attesa una gara vera contro un Venafro che ha l’imperativo di vincere per sperare in un passo falso della Chaminade.