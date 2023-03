Sulla morte di Pasquale Cifelli la Procura di Isernia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Si indaga per capire se ci siano eventuali responsabilità per quanto accaduto all’anziano di 76 anni originario di Castelpetroso che, a causa di un malore improvviso, si è accasciato a terra a pochi passi dall’ospedale “Veneziale”. Sul corpo sarà eseguita l’autopsia, come disposto dal pm Maria Carmela Andricciola.

Prevista per lunedì la nomina del medico legale. Intanto la famiglia di Pasquale Cifelli, assistita dall’avvocato Elena Bertoni, chiede chiarezza. La denuncia presentata in Questura nelle ore immediatamente successive alla morte. Si cerca di far luce su eventuali colpe relative alla vigilanza nel reparto. Cifelli era entrato in Pronto Soccorso nel primo pomeriggio di giovedì per problemi respiratori, forse una bronchite. I familiari erano in attesa delle sue dimissioni. Poi l’amara scoperta. Il corpo accasciato lungo il marciapiede di via sant’Ippolito. Gli interrogativi sull’uscita di Cifelli dal reparto, nonostante nessuno al momento abbia riferito di averlo visto passare dall’ingresso principale. È giallo anche sul foglio di dimissioni, foglio che, secondo quanto riferito dalla famiglia, sarebbe stato consegnato in serata e poi sarebbe tornato in mano ai sanitari. Ma la tragica vicenda ha anche scatenato la rabbia di numerosi i cittadini di Isernia che continuano a porsi domande sull’efficienza della sanità molisana.

Motivo del dibattere è l’arrivo da Venafro di un’ambulanza chiamata a soccorrere l’anziano, ambulanza arrivata dopo oltre 30 minuti dalla prima chiamata. I mezzi dell’ospedale di Isernia erano già impegnati in altre uscite. Dagli isernini la richiesta di intervento per potenziare i servizi sanitari di un “Veneziale” sempre più in affanno. Sono vari, infatti, i reparti in cui si riscontrano problemi organizzativi. In particolare, nei giorni scorsi, ci sono stati disagi a cardiologia e diabetologia con annullamenti di visite dovuti a carenza di personale.