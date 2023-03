Jerry Calà è stato colpito nella notte da un malore ed è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, città dove l’attore era appena arrivato proveniente dal Molise dove ha trascorso tutta la settimana. “Le sue condizioni – hanno fatto sapere dal suo entourage -, sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali”. “Si confida in un recupero veloce – aggiungono ancora dal suo staff – e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del suo film. Le riprese molisane di “Chi ha rapito Jerry Calà” si sono concluse proprio ieri sera a Campobasso. La troupe è rimasta in regione per tutta la settimana e, dopo alcuni giorni di riprese a San Giuliano del Sannio, le ultime scene ‘molisane’ sono state girate nel capoluogo, all’interno degli studi televisivi di Telemolise. Alle riprese hanno partecipato anche diversi attori e giornalisti molisani. Le altre scene del lungometraggio sono state girate a Ischia, Monte di Procida e all’ex cinema Sofia di Pozzuoli. Proprio a Pozzuoli sarà battuto l’ultimo ciak nella giornata di lunedì. “Chi ha rapito Jerry Calà”, che vede impegnato il comico nella doppia veste di attore e regista, è realizzato dalla Vargo Film e uscirà a Natale. Oltre a Calà nel cast ci sono tra gli altri anche Sergio Assisi, Antonio Fiorillo, Massimo Boldi, Maurizio Casagrande, Nado Paone, Gianfranco Gallo. Ci sono poi diverse partecipazioni speciali di amici e colleghi storici di Calà come Mara Venier e Umberto Smaila.