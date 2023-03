Share on Twitter

Successo a Isernia per l’ultimo appuntamento del festival delle carriere organizzato dall’Amministrazione comunale. Questa mattina, all’Auditorium “Unità d’Italia”, i ragazzi delle scuole superiori si sono confrontati con circa 30 imprenditori molisani. Un’iniziativa volta a promuovere un nuovo modello di orientamento per tutti gli studenti intenzionati da subito a entrare nel mondo del lavoro. Un’opportunità per i ragazzi di consegnare alle imprese locali i loro curriculum e valutare eventuali percorsi di inserimento.