Il Sindaco Giovanni Tedeschi e la sua Amministrazione hanno comunicato di aver ottenuto finanziamenti per 3 milioni du euro da utilizzare per mitigare e mettere in sicurezza il territorio comunale, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico.

Il dissesto idrogeologico è un problema che attanaglia molte città italiane, che spesso porta a frane, cedimenti del terreno, conseguentemente a piogge abbondanti e a smottamenti del suolo, nonché a distruzione di edifici posti in queste aree pericolose. Proprio per questo è fondamentale intervenire per porre un freno a questi processi geomorfologici e garantire, pertanto, la messa in sicurezza dei tratti interessati da fenomeni di questo tipo.

L’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Tedeschi, ha lavorato duro per avere accesso a questi importantissimi finanziamenti e finalmente sono arrivati. “Non neghiamo la nostra gioia nel vedere finalmente realizzare una delle più grandi opere di messa in sicurezza che Fornelli abbia mai visto”- le parole del sindaco Tedeschi, che aggiunge “i finanziamenti sono suddivisi in più interventi.”

Il primo intervento di €997.000,00 riguarderà la messa in sicurezza del versante est del paese, e per questo è già stata avviata la procedura di gara che partirà a breve.

Un ulteriore finanziamento di €1.585.020,67 sarà invece utilizzato in interventi nei centri abitati per il consolidamento e la mitigazione dei dissesti mediante interventi specifici da effettuarsi entro l’anno, pulizia dei canali di scolo e manutenzione straordinaria volta a prevenire fenomeni di smottamento. Gli ulteriori importi saranno invece utilizzati per la progettazione e l’elaborazione di piani esecutivi pronti per essere candidati ad altri bandi.

“Siamo davvero orgogliosi dell’operato che stiamo facendo in questi anni, anche perché ne vediamo i frutti – ha detto il primo cittadino – Per noi è fondamentale, in ogni azione che intraprendiamo, rispondere a una richiesta dei cittadini. E siamo felici di riuscire a farlo con la nostra volontà, con il nostro lavoro quotidiano sul territorio. Risolvere la questione dei dissesti per noi è un risultato importantissimo, in primis per la mole di interventi che riusciremo a portare a casa, in secondo luogo perché Fornelli, così come tanti altri paesi italiani, ha a che fare da anni con questa incresciosa problematica che richiede una progettazione non indifferente e soprattutto risorse economiche ingenti. Aver ottenuto questi finanziamenti è la più grande dimostrazione che con il duro lavoro, la voglia di fare e la visione strategica, si riesce ad arrivare a qualsiasi tipo di obiettivo”.