Trivento, raduno nazionale del Club Trigno Fuoristrada giunto alla 14esima edizione. Si terrà il prossimo 26 marzo la 14esima edizione del Raduno Trigno Fuoristrada, riservato solo ai tesserati FIF. Il programma con percorso turistico con varianti hard, avrà inizio alle ore 8.30, con ritrovo a Trivento, presso piazza Calvario; alle ore 9.30 partenza 1° equipaggio Fuoristrada; 13.30, sosta per degustazione prodotto enogastronomico; 18.30, previsione fine percorso e cena presso c.da Campofreddo – Fossalto (nelle vicinanze della Chesia). Un percorso percorribile solo con road book, dotazione obbligatorie: gomme tassellate trip master, dotazione consigliata Strops, grilli, radio Cb, mentre per le varianti Hard obbligo di verricello, no proto. L’iscrizione ha un costo di 50 euro pilota + navigatore, passeggeri aggiuntivi 20 euro; le preiscrizioni 45 euro; Quad (Fif) pre iscrizione 35 euro – iscrizioni 40 euro. Per Info: Diego 327.4060705; Marco 328.0836302.