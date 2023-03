Non si è fermato all’alt della polizia perché senza patente e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. A tutta velocità ha creato il panico per le strade del centro, in piena notte a Termoli. Inseguito dalla polizia che è riuscito a fermarlo nonostante uno spetonamento. Seduta sul lato passeggero la mamma.

Un giovane, 20 anni, è stato arrestato dagli agenti del commissariato della città adriatica. Dovrà rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Denunciata per favoreggiamento la donna, 40 anni.