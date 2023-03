Le poche righe con cui l’ufficio stampa del Gemelli ha annunciato al ricomposizione tra la clinica privata e la Regione sul caso del servizio di Radioterapia nascondono un detonatore che potrebbe far esplodere una vera e propria bomba politica.

Stando ai si dice delle persone più vicine a Donato Toma, il governatore avrebbe tutte le intenzioni di dimettersi da commissario ad acta alla sanità. E la scintilla che potrebbe provocare la decisione si celerebbe proprio dietro a quelle poche righe.

Tutto è avvenuto in un incontro, nella nota viene definito fortemente voluto dalla struttura commissariale, al quale però lo stesso Toma non avrebbe partecipato, ma in cui avrebbe svolto un ruolo decisivo il sub commissario marco Bonamico.

A leggere i verbale dell’accordo, però, ci si sarebbe accorti di qualche forzatura che non avrebbe convinto il commissario. Secondo una versione che deve essere ancora confermata, l’accordo trovato tra Regione e Gemelli non sarebbe del tutto in linea con le indicazioni del Tavolo tecnico di Roma. Ma non è chiaro se le parti che non collimano siano state decise in autonomia dalla struttura commissariale oppure con un beneplacito ufficioso dei tecnici dei ministeri romani.

E questo potrebbe aver provocato la reazione di Toma, ormai a un passo dalle dimissioni da commissario ad actia della sanità regionale che ha dovrebbe annunciare già domani nella conferenza stampa convocata per comunicazioni sulla sanità. Un settore che, con questo scenario, diventerebbe una vera e proprio polveriera.