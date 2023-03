Occupazione nella Pubblica amministrazione: 101 Comuni del Molise assumeranno con il maxi concorso indetto dall’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali (Asmel). Dal 7 Marzo sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi e sul Portale InPA i maxi avvisi per gli elenchi di idonei alle assunzioni nei Comuni (in base alla legge del 2021). Moltissimi i profili professionali richiesti, anche esperti tecnici per il Pnrr, sia laureati sia diplomati e operai specializzati. C’è tempo fino al 22 marzo per candidarsi. Chi sarà incluso negli elenchi ci resterà per tre anni o comunque fino all’assunzione a tempo indeterminato. I singoli enti locali interessati possono assumere in sole 5 settimane chiamando gli iscritti negli elenchi tramite interpello e svolgendo una sola prova selettiva. Tanti gli enti del Molise che hanno aderito all’innovativa procedura, a partire dal capoluogo Campobasso che ha già chiuso due interpelli e finalizzerà le assunzioni in tempo per l’approvazione del bilancio, ma anche Gambatesa, Campomarino, Guglionesi, Sepino, Santa Croce di Magliano, Trivento, Roccamandolfi, Cantalupo nel Sannio, Filignano, Castel San Vincenzo. L’obiettivo del nuovo maxi Concorso è anche quello di integrare gli elenchi dei profili banditi nel 2022 e messi a disposizione delle esigenze dei 4 mila enti locali soci dell’Associazione, di cui 101 del Molise. Soddisfatione arriva dai comuni interessati.

“Dopo anni in cui il nostro Comune ha assistito all’emorragia di personale, andato via e mai rimpiazzato – commenta il responsabile del personale del municipio di santa croce di magliano – finalmente nuove risorse andranno a rinvigorire la pianta organica dell’Ente grazie alla veloce procedura Asmel che solleva i Comuni da tante incombenze burocratiche che rallentano il nostro lavoro”. A Santa Croce 3 persone sono già state assunte e altre lo saranno presto. Commenti postivi anche dal sindaco di Castel San Vincenzo: “Abbiamo attivato la procedura con Asmel per la figura di un Geometra – è la sua testimonianza -. Raccolte le disponibilità degli idonei, ora stiamo definendo le commissioni”.