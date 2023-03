Sono durati per l’intera giornata, a Bojano, i disagi provocati dalla rottura della condotta centrale del gas metano. L’allarme era scattato intorno alle 11,30 quando un escavatore, che stava lavorando, in pieno centro, ad un cantiere per l’installazione della fibra ottica, ha danneggiato la conduttura. Ad allertare le autorità locali gli operai della ditta impegnata nei lavori. L’erogazione del gas è stata immediatamente bloccata. Nel frattempo sul posto arrivavano i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia municipale ed il sindaco Carmine Ruscetta. L’intera zona è stata circoscritta ed interdetta alla circolazione delle auto e delle persone. Per precauzione gli abitanti della zona sono stati invitati a non rientrare nelle rispettive abitazioni. I tecnici si sono messi subito al lavoro, sostituendo il tratto di condotta che era stata danneggiata. Un incidente che avrebbe potuto avere gravi conseguenze ma che si è risolto senza danni alle persone ma solo spavento tra i cittadini e qualche disagio.