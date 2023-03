Alle 11 odierne nella Cattedrale “Santa Maria della Purificazione” a Termoli , si è svolta una cerimonia commemorativa in onore dell’allora Comandante della Stazione Carabinieri di Campomarino Luogotenente Carica Speciale Arturo D’Amico, venuto purtroppo a mancare l’8 marzo 2021 a causa del Covid-19.

La cerimonia è stata officiata da Don Claudio Recchiuti e Don Giuseppe Graziano, rispettivamente Cappellano Militare di Chieti e Campobasso, alla presenza della vedova e dei due figli del compianto Ispettore, di rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Campomarino (CB) e Portocannone (CB) nonché di diversi cittadini.

All’evento hanno partecipato, per la Benemerita, il Comandante Provinciale

Carabinieri di Campobasso Colonnello Luigi Dellegrazie, il Comandante della

Compagnia Carabinieri di Termoli Maggiore Alessandro Vergine ed una nutrita rappresentanza di militari dell’Arma Territoriale e della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Diversi sono stati i momenti particolarmente toccanti per tutti, che hanno ulteriormente valorizzato il ricordo di un uomo speciale e di un grande professionista, che ha lasciato

un segno davvero indelebile non solo nelle comunità presso cui ha prestato servizio sempre al fianco del cittadino, ma anche nella vita di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo per la persona speciale che era, con la sua immensa umanità e disponibilità nei confronti di chiunque.