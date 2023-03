Hanno interessato anche il Molise i controlli nelle mense scolastiche effettuati in tutta Italia dai carabinieri d’intesa con il Ministero della Salute. Nel dettaglio il Nas di Campobasso ha ispezionato su tutto il territorio regionale 39 mense scolastiche, contestando 3 violazioni inerenti la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Per 8 ditte appaltatrici del servizio è stata disposta la revisione del manuale di autocontrollo Haccp perché ritenuto inadeguato, inoltre sono state segnalate all’ Autorità sanitaria 10 non conformità strutturali. Complessivamente in tutta Italia le ispezioni hanno interessato 1.058 aziende di ristorazione collettiva operanti all’interno di mense scolastiche di ogni ordine e grado, dagli asili nido fino agli istituti superiori, sia pubbliche che private.