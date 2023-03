Pioggia di medaglie per gli allievi della palestra della KSC KARATE di Campobasso alle qualificazioni del Centro SUD ITALIA per il prossimo Campionato Confederale Italiano di Karate 2023 che si terrà ad OSIMO, in provincia di Ancona. La KSC Campobasso ha riportato a casa ben 19 medaglie nelle varie discipline confermando il trend positivo di risultati raggiunti dal team di atleti guidato dal Maestro Enzo Minotti distinguendosi in tutte le categorie presenti alla competizione.

Risultati qualificazione – centro sud Italia – Campionato Italiano FEDIKA – K.S.C. CAMPOBASSO

Riccardo Ruccolo

1° kumite individuale

1° kumite squadre

3° kata

Montalbo Marco

1° kumite squadre

3° kumite

3° kata

Gabriel Bevilacqua

1° kumite individuale

1° kumite squadre

Rino Izzi

1° kumite squadre

2° kumite individuale

Lucio Izzi

1° kumite individuale

1° kumite squadre

Jacopo De Santis

1° kumite squadre

2° kumite individuale

Giulia Baranello

1 °kumite individuale

Manuel Esposito

1° kumite individuale

Biagio Celli

3° kumite

2° kumite open

Giorgia Minotti

1° kumite individuale

2° kumite squadre

Giovanni Minotti

1° kumite individuale

1° kumite open

Fonte: Ufficio stampa