Non è vero che pestarla porta bene: “la vera fortuna è un padrone che la raccoglie!”.

Con un messaggio chiaro e diretto il Comune di Campobasso lancia una campagna di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno dell’abbandono degli escrementi degli animali domestici in giro per la città.

Una cattiva abitudine che affligge marciapiedi, parchi e giardini, oggetto di continue segnalazioni da parte dei cittadini esasperati nel dover schivare quotidianamente il campo minato che si presenta sulle strade cittadine. Una vera fortuna riuscire ad evitarla.

La cattiva abitudine di molti padroni della città di non raccogliere gli escrementi è evidente in tante zone e quartieri, rappresentando un vero e proprio segno di degrado non solo urbano, ma anche di convivenza civile.

Attraverso un manifesto esplicito affisso in città e una cartellonistica posizionata nei parchetti e giardini pubblici, si intende sensibilizzare tutti i cittadini e soprattutto i padroni degli amati cani, per dotarsi almeno del minimo indispensabile obbligatorio per evitare le sanzioni: il sacchettino per la raccolta, poi magari i più rispettosi potrebbero anche dotarsi di bottiglietta d’acqua per lavare l’urina fatta sull’uscio del malcapitato negozio.

Contestualmente, personale della Polizia Municipale intensificherà le attività di controllo per il rispetto delle prescrizioni, sia di legge che regolamentari comunali, che prevedono l’obbligo di raccogliere gli escrementi lasciati dal cane per strada portando con sé gli strumenti necessari alla raccolta e allo smaltimento (in caso di inottemperanza, le sanzioni possono arrivare fino a € 500,00).

Una campagna di comunicazione efficace, che farà parlare e che si spera possa contribuire ad accrescere la coscienza civica di molti ed evitare a più di qualche malcapitato di doversi lamentare per questa inaspettata ma non voluta fortuna maleodorante.