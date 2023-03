In Procura a Campobasso da qualche settimana sono ripartite le indagini sulla gestione della pandemia in Molise. A febbraio la richiesta di archiviazione di uno dei filoni di indagine, richiesta avanzata dalla pubblica accusa, non era stata accolta dal giudice che aveva disposto ulteriori accertamenti. Si procede così all’aquisizione delle testimonianze di 12 medici e primari che hanno operato nei reparti dell’ospedale Cardareli durante l’emergenza, affinchè riferiscano dell’adeguatezza del piano anti covid a contenere il contagio, delle eventuali divergenze riscontrate fra le previsioni del piano emergenziale e le misure attuative per il contenimento del contagio adottate al Cardarelli. Le nuove indagini dovranno essere completate entro maggio. Intanto, mentre l’inchiesta riprende vigore, il Comitato dei familiari delle vittime torna in piazza. In occasione del 18 marzo, Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime dell’Epidemia, è stato promosso per sabato un momento di riflessione “per non dimenticare un periodo drammatico che, sfortunatamente, – afferma la presidente del comitato Nadia Perrella – ha portato via troppe persone, lasciando in ciascuno di noi un vuoto incolmabile. Una ferita triste e profonda fatta di addii mancati e di distanze forzate – sono ancora le sue parole –, di richieste di aiuto che continueranno a sopravvivere per sempre nella mente e nel cuore di chi, in prima persona, ha dovuto affrontare giorni e mesi difficili“. La Perrella afferma anche che i familiari delle vittime si sentono “abbandonati

da tutte le istituzioni“. L’iniziativa si terrà in piazza Municipio a Campobasso a partire dlle 17, sarà depoosta una corona di fiori in memoria di tutte le persone morte durante la pandemia alle quali i loro cari non hanno potuto fare un’ultima carezza e un ultimo saluto.