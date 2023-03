L’ultima funzione religiosa risale all’autunno del 2018. Le porte della Cattedrale di Campobassono sono sbarrate ormai da quasi 5 anni. I campobassani si chiedono quando riaprirà uno dei luoghi simbolo della città, ma al momento la risposta non c’è. Non c’è una data per la riapertura e anzi l’unica certezza è che anche quest’anno Campobasso dovrà fare a meno della sua Cattedrale sia per i riti della Settimana Santa che per la festività del Corpus Domini. La chiesa fu chiusa nel 2018 dopo un avvallamento riscontrato sul tetto. Sono seguiti lavori importanti per i quali sono stati spesi oltre 600mila euro: il tetto è stato rifatto, le pareti e i portoni sono stati rimessi a nuovo come anche il pavimento. Resta ora un ultimo punto interrogativo e riguarda i lavori per realizzare il controsoffitto in legno. I fondi, 300 mila euro, sono stati stanziati dalla Regione, ma a quanto pare ci sono ancora intoppi burocratici da superare per avere la piena disponibilità dei soldi per pagare la ditta che deve eseguire i lavori, lavori che una volta avviati saranno poi completati entro tre mesi. La Curia, da noi interpellata, fa notare che in questa situazione è impossibile fare previsioni sui tempi di riapertura. L’unica certezza è che questa non avverrà in tempi brevi, ma solo quando aprirà quest’ultimo cantiere si potrà ipotizzare una data.