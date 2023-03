“Senza una risposta da parte di Asrem e politica siamo pronti a riconsegnare le tessere elettorali”. A dirlo sono gli operatori sociosanitari che hanno lavorato durante il Covid e dal primo gennaio non hanno visto prorogato il proprio contratto. Sono rimasti fuori solo loro. “Ci sentiamo abbandonati da istituzioni, sindacati e da quanti hanno dichiarato di combattere con noi e per noi – dicono i 67 Oss – noi durante la pandemia abbiamo lavorato duramente. Oggi sono spariti tutti”.

Parole forti e disperate contenute in una lettera aperta. Annunciano anche azioni di protesta se non avranno un riscontro. “Siamo fuori dagli ospedali da da oltre 70 giorni, i primi due mesi per noi operatori socio sanitari sono stati ancora più difficili, la Naspi nel mese di gennaio ammontava a 200 euro, 400 nel mese di febbraio. Più volte – continuano gli operatori soscio sanitari precari del Covid – ci è stato detto ‘aspettiamo il Milleproroghe e procediamo’. il Milleproroghe è passato ed è stato pubblicato anche in Gazzetta ufficiale, ma tutto tace”.

Nella lettera spiegano che la Campania, l’Azienda ospedaliera San Pio, ha fatto uscire per la seconda volta il bando di stabilizzazione. “Perché – chiedono gli Oss – la Regione Molise ancora una volta sta a guardare? Ci sono tutte le carte per poter procedere e pensiamo sia giunto il momento”.

Riferiscono di seganalzioni, da parte di ex colleghi, di personale stremato negli ospedali di Isernia e Termoli. Dicono di essere pronti a tornare nei reparti e si appellano al direttore Evelina Gollo. Le elezioni regionali si avvicinano – concludono gli operatori sociosanitari precari – e se tutto tace siamo pronti anche a riconsegnare le tessere elettorali”.

La proroga dei contratti precari in Molise ha riguardato una buona parte degli infermieri ma nessuno degli operatori socio-sanitari assunti in occasione dell’emergenza pandemica.