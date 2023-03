Cessioni di crediti di imposta inesistenti per più di 5 milioni di euro e fatture per operazioni fantasma per 4 milioni. E’ quanto accertato dai militari della Guardia di Finanza di Campobasso nei confronti di persone che operano nel settore immobiliare, tra il capoluogo e l’hinterland. Interessati soggetti giuridici e persone fisiche della Provincia, come riportati nella nota diffusa dalle Fiamme Gialle. Un’attività investigativa serrata nell’ambito del contrasto ai falsi bonus. Acquisiti atti, fatti controlli e incrociati dati. “Lo scorso anno – fanno sapere dai vertici della Finanza del capoluogo – i crediti di imposta fittizi constatati avevano superato i 100 milioni di euro”.

Nel mirino, dunque, bonus edilizi ed energetici, perchè in questo ambito si consumano frodi milionarie. Un impegno costante per contrastarle e per garantire la corretta destinazione delle risorse pubbliche stanziate per sostenere famiglie e imprese. “L’obiettivo – spiegano dal comando provinciale delle Fiamme Gialle – è preservare le risorse del bilancio, nazionale e dell’Unione Europea, salvaguardare gli operatori economici onesti da una concorrenza sleale e tutelare la corretta attuazione del PNRR”. Per la Guardia di Finanza è fondamentale incrementare la “sicurezza percepita”, fornire aiuto anche con interventi trasversali e soprattutto evitare lo sperpero di risorse destinate agli investimenti che frena lo sviluppo del Paese.