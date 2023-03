Share on Twitter

Share on Facebook

“Donne e Lavoro”, cerimonia a Trivento per la consegna degli attestati di riconoscimento. Sabato 18 marzo, presso il Centro polifunzionale comunale, l’associazione “Un Filo che Unisce”, con la partecipazione dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Consigliera di parità delle province di Campobasso e Isernia, Giuditta Lembo, presenta l’evento per la consegna degli attestati di riconoscimento alle “storie locali di donne che con tenacia e determinazione hanno conquistato obiettivi di rilievo, determinando valore aggiunto al territorio e confermando il riconoscimento di una cultura inclusiva e generativa di valore sociale”.