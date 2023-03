I fatti risalgono all’estate del 2020, quando Stefano Testa, al tempo consigliere comunale di Isernia e capogruppo della Lega, era stato denunciato dalle titolari di una nota società cooperativa sociale che aveva in gestione un centro di accoglienza per cittadini stranieri nella città pentra.

“Secondo le denuncianti – come riportato in una nota inviata alla stampa – l’indagato avrebbe offeso la loro reputazione riportando sul proprio profilo Facebook un articolo del quotidiano nazionale ‘La Verità’ che riferiva di alcuni gravi episodi di fuga dal centro di accoglienza da parte dei richiedenti asilo ospitati in piena emergenza pandemica. Tali disordini, che avevano destato un notevole allarme sociale in città, sarebbero avvenuti, come riportato dal giornale, mentre le titolari del centrotrascorrevano le proprie vacanze a bordo di un natante ormeggiato in una esclusiva località balneare.

A corredo del post incriminato, il dott. Testa, esprimendo una critica politica sulla gestione dell’accoglienza e sul relativo business, aveva stigmatizzato l’accaduto usando l’espressione “comunisti col rolex”, enfatizzando il dato della militanza politica di una delle titolari della cooperativa in uno schieramento opposto al suo.

La Procura della Repubblica di Isernia dapprima aveva formulato l’imputazione a carico dell’ex consigliere per il reato di diffamazione aggravata; successivamente, accogliendo le argomentazioni difensive rese durante l’interrogatorio, aveva proposto richiesta di archiviazione riconoscendo come le espressioni denunciate, benché esposte “con l’uso di espressioni colorite”,fossero finalizzate a mettere in luce “il problema della gestione dell’immigrazione in Italia e degli utili conseguiti dalle cooperative”, dunque perfettamente lecite e contenute nel perimetro dell’esercizio del diritto di critica politica costituzionalmente sancito e tutelato dall’art. 21 della Costituzione.

Argomentazioni condivise dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Isernia, il quale ha disposto, con decreto, l’archiviazione del procedimento affermando altresì come le esternazioni oggetto di denuncia non fossero lesive dell’altrui onore e decoro.

Il dott. Stefano Testa è stato difeso dagli avvocati del foro di Campobasso Massimo Romano e Luca Di Carlo, i quali hanno espresso piena soddisfazione per l’esito del procedimento che ha riaffermato la fondamentale rilevanza della libertà di espressione del proprio pensiero e del diritto di critica politica.”