In molte località del Mediterraneo, nella vicina Croazia passare le vacanze su una barca da pesca è ormai un classico. Si chiama pescaturismo e consente ai vacanzieri la possibilità di conoscere e osservare le diverse attività che si svolgono su una imbarcazione da pesca.

Dalle pratiche di navigazione a quelle della pesca vera e propria, da praticare con le reti dei pescherecci più grandi, ma anche con le canne sulle barche più piccole.

Per farlo era arrivata in Consiglio regionale la proposta di legge, prima firmataria Aida Romagnuolo, che avrebbe disciplinato questa nuova forma di turismo.

Il testo è approdato a palazzo D’Aimmo nell’ultima seduta della legislatura ma non ha superato l’esame dell’aula.

Una decisione che ha provocato l’immediata reazione della Coldiretti, secondo cui quello commesso dai consiglieri è stato un errore incomprensibile e imprevedibile. Tutti e quindici gli articoli della proposta di legge sono stati respinti.

Al di là degli aspetti legati al turismo e alla possibilità che questo settore offre ai vacanzieri, si sarebbe aperta anche una strada diversa per gli stessi pescatori in un momento di gravissima difficoltà per il comparto.

Il caro Gasolio e le restrizioni della Commissione europea stanno mettendo a dura prova la resistenza degli armatori ma la crisi si sta ripercuotendo anche a cascata sui mercati e sulla ristorazione, coinvolgendo una intera economia che ruota attorno alla pesca.

Quello che sorprende, hanno commentato dalla Coldiretti, è che la proposta di legge aveva avuto il via libera della seconda commissione prima di essere affossata in Consiglio. Non avrebbe pesato sul bilancio regionale e rispondeva ai criteri introdotti nel 2010 dalla normativa nazionale.

La Coldiretti, quindi, nell’esprimere un profondo disappunto per l’inspiegabile valutazione negativa di un provvedimento così importante ha annunciato che predisporrà fin da subito una proposta di legge analoga che sarà presentata all’inizio della prossima legislatura regionale, con l’auspicio che possa incontrare maggiore sensibilità ed attenzione.