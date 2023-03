A pochi mesi dal termine della legislatura, potrebbero riaprirsi le porte in Giunta per la Lega. Dopo le dimissioni degli assessori Niro e Caldenda, l’esecutivo regionale è composto da quattro componenti: il Presidente e gli assessori Cotugno, Cavaliere e Pallante. Quello col Carroccio è stato un rapporto sempre difficile ma proprio al fumo delle candele potrebbe arrivare una schiarita. A dirlo è proprio il Presidente della Regione.

Sul versante candidature, Toma attende la convocazione di un tavolo romano tra le segreterie di partito per definire chi correrà alla testa della coalizione di centrodestra.

Circola invece nelle ultime ore il nome del Rettore dell’Unimol, Luca Brunese, come possibile candidato super partes capace di fare sintesi tra le diverse forze in campo. In casa 5 Stelle, dalla sede romana del Movimento arriva un’indicazione attribuita a Giuseppe Conte che punterebbe sull’attuale sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, come candidato alla presidenza.