Un giovane, ieri sera, visibilmente alterato con ogni probabilità dall’alcol, sul corso principale di Termoli, ha dato in escandescenze. Si sarebbe reso protagonista anche di atti osceni oltre che di molestie e gesti aggressivi. Si è reso necessario l’intervento degli agenti che lo hanno fatto salire in auto per portarlo in commissariato. Il 32enne è stato denunciato. La polizia sta prendendo in esame le testimonianze e le immagini girate da alcuni cittadini. L’uomo, tra l’altro, è già noto alle forze dell’ordine.