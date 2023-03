Dopo venti anni il collegamento pedonale tra via Mazzini e il terminal bus di Campobasso è stato completato. Con la realizzazione del secondo tratto l’opera ora è totalmente fruibile. L’inaugurazione alla presenza del sindaco Roberto Gravina e l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Amorosa.

“Dopo tutti questi anni e i diversi intoppi che man mano si sono dovuti affrontare per la sua realizzazione, era un dovere verso la collettività giungere al completamento e all’apertura di un’opera pubblica e di tutti e tre i rami di questo sovrappasso. – ha dichiarato il sindaco Gravina- Il suo utilizzo renderà indubbiamente più sicuro il transito ai pedoni, principalmente a quelli che si recano dal terminal autobus verso il centro della città e verso l’Università e in direzione opposta.”

La struttura è completamente in acciaio tipo corten, ultimamente sempre più apprezzato e utilizzato nell’edilizia. La sua particolarità è costituita dalla patina protettiva che si crea sulla sua superficie dando il caratteristico colore bruno-ruggine. La patina superficiale protegge l’acciaio nel tempo, crea un’elevata resistenza alla corrosione dagli agenti atmosferici con la sua capacità di autorigenerarsi e auto proteggersi.