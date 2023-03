L’Enel lunedì prossimo interromperà l’energia elettrica, dalle 9 alle 16, a causa di lavori da eseguire in alcune zone di via Friuli Venezia Giulia e via Liguria a Campobasso. Per questo motivo il sindaco Roberto Gravina ha emesso una ordinanza con la quale dispone la chiusura per la giornata di lunedì per entrambi i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Jovine.