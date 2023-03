Un gruppo compatto che cresce allenamento dopo allenamento. Il corso di karate al Cus Molise sta regalando delle belle soddisfazioni all’istruttore Stefano Iovine, campione di specialità che ha messo a disposizione dei giovanissimi atleti la sua esperienza. “E’ un piacere e un onore poter guidare questi ragazzi – spiega – vedere la crescita dei propri allievi è una grande soddisfazione che ci sprona a fare sempre meglio e di più. La passione che i ragazzi mettono in ogni seduta rappresenta sicuramente un punto di partenza importante per poter arrivare lontano”. Un grande lavoro fatto con passione, impegno e tanta dedizione ha condotto il gruppo ad una buona preparazione con all’orizzonte la possibilità di confrontarsi sul tatmi con atleti di altre realtà. “E’ quello per cui stiamo lavorando – assicura Iovine – andare ad affrontare delle gare ci permetterebbe di crescere ulteriormente. Stiamo studiando il calendario e vediamo se al termine di questa stagione, con l’approssimarsi della stagione estiva sarà possibile andare a divertirci in una gara ufficiale. La cosa importante sarà prepararsi al meglio”. Al di là dell’aspetto prettamente tecnico c’è stata da subito grande empatia tra il giovane istruttore, gli allievi e le famiglie. “Un grazie va alla struttura del Cus Molise che mi ha dato fiducia e a tutti i genitori che con grande entusiasmo e trasporto mi affidano i loro figli partecipando attivamente alla loro passione. E’ bello sapere di avere l’appoggio e il sostegno in un percorso sportivo che ci auguriamo possa essere ricco di soddisfazioni in futuro”.