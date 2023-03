l bassista dei Pink Floyd Guy Pratt approda in Molise per girare un film e per un concerto. Quasi due ore di musica insieme alla Pink Floyd Legend, la band italiana che rende omaggio alla produzione musicale delle celeberrime rockstar inglesi. Lo spettacolo è in programma all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, domenica prossima 12 marzo alle 21. Il concerto è promosso dall’Assessorato al Turismo e Cultura della Regione, OSNA Productions, Play Entertainment e Captain Dolly, in occasione della presenza in Italia di Guy Pratt, che nei prossimi mesi sarà impegnato sul set del film “Il monaco, la sirena e il Molise”. Si tratta di una co-produzione italo-Inglese che unirà il cinema, la musica e la promozione territoriale. Il film sarà diretto da Marcus Shepherd. Sabato prossimo 11 marzo alle 11, al teatro Savoia di Campobasso, è in programma una conferenza stampa di presentazione ufficiale alla presenza, tra gli altri, dello stesso Guy Pratt.