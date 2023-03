Un ponte tra Molise e Abruzzo per selezionare, formare e offrire concrete possibilità nel mondo del lavoro. Dalla collaborazione tra Oltre Formazione, realtà pescarese attiva da 30 anni e Packly, azienda di Campochiaro presente in tutto il mondo nell’ ambito del packaging cartotecnico, nasce il progetto di una iniziativa destinata a persone disoccupate o candidate a lavori interinali.

Fino al 13 marzo – sarà possibile candidarsi per un percorso formativo – ad accesso gratuito – della durata di 162 ore di cui 74 ore in aula virtuale e 84 ore di pratica in azienda con frequenza dal lunedì al venerdì. Ci si puo’ candidare sul sito web www.oltresrl.eu a fine corso, i profili piu’ in linea con gli obiettivi dell’ azienda potranno ricevere una proposta di inserimento lavorativo.