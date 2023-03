Inaugurato centro di riuso a Termoli

Riduci, Riusa e ricicla sono le parole chiave che meglio descrivono la missione del centro inaugurato questa mattina a Termoli.

E’ il primo del Molise nato per contrastare e superare la cultura dell’usa e getta , purtroppo molto diffusa ma che si sta cercando di arginare.

E’ in questo nuovo modo di pensare più green che s’inserisce il centro.

Un progetto nato da un’idea del Comune in sinergia con la Rieco SUD, l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti sul territorio.

I cittadini in possesso della green card, potranno portare abiti , apparecchiature elettroniche , articoli e accesori per l’infanzia, giocattoli, attrezzature sportive, libri e casalinghi e prendere qualcosa indietro in modo totalmente grauito, basterà solo compilare una ricevuta.

Si tratta di una donazione fra cittadini, la solidarietà infatti è uno dei tanti cardini su cui si poggia il progetto.