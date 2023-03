In archivio la giornata numero 23 nel torneo d’eccellenza. Il week end appena trascorso ha riaperto i giochi per la serie D, l’Isernia è tornata a due lunghezze dal Campobasso. Tonfo interno per i lupi contro il Campomarino, decisiva la marcatura di Finizio al nono del primo tempo. Gara sorprendente degli adriatici, la squadra di mister D’Onofrio ha capitalizzato subito con il suo uomo migliore ed ha avuto altre due – tre occasioni per allungare le distanze. Al contrario, Campobasso distratto in avvio e poco deciso nel corso della gara. Diverse azioni offensive non concretizzate nel migliore dei modi, è mancata la lucidità in particolare quando bisognava concludere l’azione con un assist bensì che con un tiro in porta da posizione defilata. Nel complesso i lupi hanno vissuto la classica giornata storta. Un battuta d’arresto che può essere salutare, il campionato non era chiuso prima e ancor di più oggi. La squadra è pronta per la sfida prevista oggi a Formia, si gioca l’andata dei quarti di finale di coppa Italia con calcio d’inizio alle 14.30. In terra laziale il primo tempo della sfida per accedere alle semifinali, il ritorno è previsto mercoledì 22 marzo a Selvapiana. Un match sentito per la società laziale, decima nel girone B d’Eccellenza, seguiremo con Telemolise Sport, la sfida in diretta sul canale 18 Telemolise due.

Sponda Isernia quella trascorsa è stata una domenica da ricordare. Un’altalena di emozioni nella gara vinta 3 a 2 contro la Virtus Gioiese. La pratica sembrava archiviata già nel primo tempo con le marcature di Bainotto e Pirollo, poi, nella ripresa la reazione veemente dei campani bravi a pareggiare i conti con le reti di De Biase e Altomare nel giro di pochi minuti. Grande spavento per il pubblico del Lancellotta prima del calcio di rigore assegnato (netto il fallo) e poi realizzato da De Filippo. La squadra, lo staff tecnico, il pubblico sono uniti più che mai e credono fortemente nella rimonta. Oggi la ripresa degli allenamenti, ricordiamo che nel prossimo week end non si scenderà in campo per la sosta tecnica in programma da calendario. Alla ripresa subito una sfida decisiva per gli uomini di De Bellis e per le sorti del campionato, a Pietramelara domenica 19 si giocherà Aurora Alto Casertano – Isernia.