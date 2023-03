L’H2O Sport è padrona assoluta del dodicesimo trofeo di Emmedue, gara nazionale di nuoto. La società del presidente Massimo Tucci ha conquistato il primo posto sia per quanto riguarda gli Esordienti che nella classifica generale precedendo le altre 22 squadre partecipanti. Per quanto concerne la prima graduatoria i punti collezionati dal sodalizio biancorosso sono stati 277,50. Vediamo nel dettaglio i risultati ottenuti dai singoli atleti. Ilario Menna conquista l’oro negli 800 stile (10’01”50), 50 rana (36”26) 100 e 200 rana chiusi in1’17”92 e i 200 rana (2’42”06). Applausi per Lorenzo Aiello porta a casa due ori e due argenti. E’ primo nei 50 stile (28”05) e nei 50 farfalla (30”96). Secondo sui 100 stile (1’01”86) e 100 farfalla (1’10”65). Si comporta in maniera egregia Umberto Antonio Zitti che mette in bacheca due ori nei 50 e 100 dorso chiusi in 33”20 e 1’11”56. Per lui arrivano anche un argento nei 50 farfalla (31”57) e un bronzo nei 200 dorso (2’38”42). Andrea Canzano vince i 50 stile (32”57), è secondo nei 50 dorso (38”74) e porta a casa due bronzi nei 100 stile (1’12”09) e nei 100 dorso (1’21”85). La società del capoluogo brinda alle belle performance di Stefano Armando Alfieri è primo nei 100, 200 e 400 stile rispettivamente in 1’01”23, 2’15”30 e 4’47”24. Gabriele Marchetta vola nei 200 misti completati in un ottimo 2’36”72 e centra due argenti nei 100 e 200 rana con 1’21”59 e 2’51”80. Sabrina Gabrielli è senza rivali nei 100 rana (1’32”61) e sale sul secondo gradino del podio nei 50 rana (42”62) e nei 200 rana (3’20”52). Fa grandi cose Jacopo De Lena, secondo nei 400 misti (5’50”67) e quarto nei 50, 100 e 200 dorso. Emma Felicia De Felice si mette al collo la medaglia di bronzo nei 50 rana (43”53) e chiude ai piedi del podio i 100 rana. Nichole De Lena vince i 50 farfalla (47”01) mentre Alessio Cianciullo è terzo sui 50 rana chiusi in 44”67. Asia Amore è di bronzo sui 50 farfalla (36”48). Viola Travaglini è quarta nei 50 rana, così come Vittorio Cianciullo nei 200 stile, 200 misti e 200 dorso. Lo stesso piazzamento lo conquista anche Federico Petriella nei 200 stile libero. Hanno preso punti chiudendo tra i primi sei Ivan Rinaldi (50, 100 e 200 rana), Noemi Vigilante (50 rana), Alessio Pennucci (100 rana), Julian Di Giacomo (50 farfalla), Camilla Paolantonio (50 farfalla), Domenico Crimaldi, Damian Di Paolo, Benedetta Eliseo (50 rana), Veronica Circelli (100 rana), Michela Melone (50 dorso, 50 rana e 200 misti).

Questo il commento del Presidente Tucci : “Siamo veramente soddisfatti di tutta la squadra e soprattutto dei nostri giovanissimi atleti della categoria Esordienti che hanno evidenziato tutto il loro valore con prestazioni superlative, migliorando tutti i loro personali in un contesto agonistico molto stimolante – spiega il numero uno – Mi congratulo con loro e ringrazio i genitori che li sostengono e i nostri tecnici del settore agonistico che li accompagnano nel loro percorso di crescita: Paolo Di Lullo, Luca Di Giacomo, Giorgio Petrella, Carmela Calista, Michele Mucci, Fabrizio Cinquina e Vincenzo Palladino.

