È stato pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Isernia l’Avviso esplorativo per manifestazione di interesse riguardante la gestione del cinema Lumière, definito come sala polivalente ubicata in via De Gasperi.

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse tutti i tipi di operatori economici (imprese, società cooperative, consorzi, fondazioni, enti, associazioni) abilitati allo svolgimento di attività conformi all’oggetto della concessione e che risultino in possesso dei requisiti previsti, fra cui:

1) iscrizione alla Camera di Commercio per lo svolgimento delle attività oggetto dell’Avviso;

2) esperienza almeno triennale (negli ultimi cinque anni, anche discontinua) nella gestione di esercizi cinematografici e/o teatrali e/o nell’organizzazione di eventi e manifestazioni varie.

La durata della concessione è di anni 3/tre (eventualmente rinnovabili per ulteriori 3/tre, a seguito di verifica in contraddittorio sui risultati di gestione). Il valore presuntivo della concessione e di € 182.520,oo.

Il concessionario verrà selezionato mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma delle valutazioni attribuite all’offerta-economica e alla proposta gestionale e artistico-culturale.

I soggetti che sono interessati a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere all’indirizzo comunale di posta elettronica certificata (comuneisernia@pec.it), entro le ore 23:59 del prossimo 22 marzo, utilizzando il modello che è allegato all’Avviso. La concessione è regolata da apposito Capitolato Speciale, anch’esso allegato all’Avviso.