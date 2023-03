Le dimissioni dell’Avvocato Dicenso, motivate da scelte personali e professionali, sono accolte con stima dal Consiglio Direttivo che lo ringrazia sentitamente, a nome di tutto il Circolo, per l’impegno profuso e fattivo dimostrato in questi anni di presidenza. La carica di Presidente viene affidata all’unanimità dal Consiglio Direttivo al Dott. Fabrizio Loffreda, a cui vanno le più fervide congratulazioni e i più sentiti auguri di tutto il Circolo della Vela Termoli. Il nuovo Presidente Loffreda, assumendo il nuovo incarico, riorganizza le cariche dirigenziali del Circolo: il Sig. Domenico Guidotti assume la carica di Vice Presidente, il Dott. Mauro Blardi assume la carica di Tesoriere, a Marco Andreasi viene confermata la carica di Segretario e al nuovo consigliere entrante, Vincenzo Santomiero, il Presidente affida la carica di Direttore Sportivo. Gli auguri del Presidente, Dott. Fabrizio Loffreda e di tutto il Circolo, vanno quindi anche al nuovo staff dirigenziale incaricato ed ai nuovi consiglieri entranti: il Dott. Antonio Vallo e il Sig. Vincenzo Santomiero. Il rinnovato team direttivo del Circolo è già al lavoro per organizzare i corsi vela, windsurf e Sup che saranno aperti a tutti, ragazzi e adulti, a partire da fine giugno al termine della chiusura delle scuole. Le attività agonistiche delle squadre CVT delle Classi Optimist, Laser e windsurf Techno continueranno con l’obiettivo di partecipare, con sempre maggiore preparazione, alle regate di Classe e ai raduni organizzati da Federvela. Il Circolo Vela Termoli rinnova il proprio invito ad essere visitato da tutti coloro che hanno curiosità o intenzione di conoscere ed approfondire gli sport velici, offrendo la guida qualificata dei propri istruttori tesserati dalla Federazione Italiana Vela, con i quali sarà possibile imparare a navigare a vele spiegate in tutta sicurezza. La vela, il mare ed il CVT offrono alla nostra città la possibilità di praticare uno degli sport più a contatto con la natura ed i suoi elementi. Il vento, le onde e l’acqua consentono di assaporare, il gusto dell’avventura, la cultura marinaresca, lo spirito di squadra e la solidarietà.

Fonte: Circolo Vela Termoli Mario Cariello.