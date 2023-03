“Scoglio Lucio Dalla”: sara’ questo il nome di un isolotto delle Isole Tremiti, nel Foggiano che sara’ intitolato al cantante bolognese di cui ricorrono gli 80 anni dalla nascita. E’ quanto deciso in queste ore dal sindaco delle Tremiti, Giuseppe Calabrese, e dalla sua giunta. E’ noto il legame di Lucio Dalla col Gargano e, in particolare, con le Isole Tremiti. Qui nella sua villa di Cala Matano, una delle spiagge piu’ belle delle isole foggiane, Lucio Dalla ha scritto alcune delle sue canzoni piu’ belle. “Intitolare – ha detto il sindaco Calabrese- una piazza o una via a Lucio Dalla sarebbe stato banale. Lui era un uomo di mare e amava il nostro mare. Per questo abbiamo iniziato l’iter per intitolare a lui uno scoglio che si trova tra l’isola del Cretaccio e San Nicola dove spesso si fermava, con la barca per ammirare il mare”. Nei prossimi giorni la richiesta sara’ inviata alla prefettura di Foggia che sara’ poi inoltrata alla capitaneria di Porto di Termoli e, infine, all’istituto Idrogeografico di Genova per far riportare lo scoglio con il nome di Lucio Dalla sulle carte nautiche.