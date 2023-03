Via libera ad altre 90 uscite anticipate agevolate dalla fabbrica Stellantis di Termoli. L’ok dell’azienda, però questa volta con delle differenze sostanziose rispetto alle uscite approvate finora. I 90 lavoratori andranno via entro il 31 dicembre 2023, a scaglioni. Così come è scaglionata l’agevolazione, i dipendenti dai 35 a 50 anni avranno dalle 30 alle 60mila euro. Oltre i 50 anni di età vanno via con 85mila euro. Finora le uscite avevano un incentivo standard, 75mila per tutte le richieste approvate che tra l’altro, vale anche per quelle attuali, prevedevano l’aggiunta di ammortizzatori sociali per due anni.

Dai 35 anni in giù, invece, nessuna agevolazione. Appare chiaro che l’azienda vuole preservare soprattutto l’occupazione giovanile, i lavoratori del futuro. Del resto la gigafactory è vicina. E’ argomento ormai quotidiano. Sarà al centro anche dell’incontro dei sindacati nazionali ma soprattutto territoriali con Acc, la società che si occuperà della costruzione della fabbrica di batterie. I rappresentanti delle organizzazioni di categoria partiranno anche da Termoli, il prossimo 10 marzo per chiedere vis a vis ufficiali rassicurazioni su due aspetti, preservare i lavoratori già in attività e conservarne le condizioni contrattuali.

Ma c’è un altro vertice importante, prima di quello di venerdì prossimo: si tratta del confronto del 6 e 7 marzo a Torino per il rinnovo del contratto di lavoro che interessa 48mila lavoratori Stellantis su tutto il territorio italiano.