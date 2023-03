In Molise indice Rt in calo mentre l’incidenza anche questa settimana è in leggero rialzo, la regione passa da rischio ‘moderato’ a rischio ‘basso’. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale della pandemia diffuso ogni venerdì dall’Istituto Superiore di Sanità. Nel dettaglio l’indice Rt passa da 0,91 a 0,56 mentre l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti sale da 19,3 a 21,7. I posti letto occupati in area medica sono il 2,3 per cento per cento (1,7 la settimana scorsa) mentre la terapia intensiva resta vuota. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi in regione passato negli ultimi 10 giorni da 900 a 150.