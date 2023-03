Si annunciano disagi per il centro di Campobasso nella giornata di lunedì prossimo 6 marzo. L’Enel infatti ha comunicato che, a causa di lavori da eseguire sulla rete, sarà interrotta l’erogazione della corrente elettrica dalle 9 alle 16 in alcuni tratti delle seguenti strade del centro: via Roma, via Torino, via De Attellis, via Trieste, via Milano, piazza Vittorio Emanuele, via Monforte, via Marconi e via Benevento. L’interruzione riguarderà anche il municipio e per questo il sindaco Roberto Gravina ha disposto per lunedì la chiusura al pubblico degli uffici di Anagrafe e Stato Civile. Il sindaco ha inoltre disposto la chiusura del Liceo Galanti di via Trieste.