Completato il trasloco degli uffici comunali di Trivento nella nuova sede di piazza Municipio 1. Da oggi, 3 marzo 2023, tutti gli uffici comunali, fino ad ora dislocati in tre sedi diverse, sono concentrati nella nuova sede di piazza Municipio n. 1, ex scuola elementare “Emanuele Ciafardini”. Ad annunciarlo è il primo cittadino, “come da programma e nei tempi annunciati, oggi tutti gli uffici sono stati trasferiti nella nuova sede comunale di piazza Municipio 1, mentre la sede legale rimane quella di via Torretta – riferisce Pasquale Corallo – siamo ancora più convinti di dare un miglior servizio ai nostri cittadini e di agevolare, nel loro lavoro, i dipendenti stessi. Al contempo, portiamo avanti il nostro programma di risparmio delle utenze e, non in ultimo, procediamo con l’impiego in altri progetti delle ex sedi comunali del centro storico. Nel merito – aggiunge Corallo – anticipo che ha avuto riscontro l’avviso per la concessione in comodato d’uso gratuito della sede di piazza Cattedrale e a breve completeremo l’iter dell’affidamento per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali”.