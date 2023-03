Share on Twitter

Sabato e domenica torna l’appuntamento il Trofeo emmedue giunto quest’anno alla dodicesima edizione. Al meeting nazionale di nuoto organizzato dalla società m2, riservato alle categorie Esordienti, Ragazzi, Junior e Assoluti, prenderanno parte 503 atleti in rappresentanza di 25 società.

“La dodicesima edizione, per la mia società – sottolinea l’avv. Amelia Mascioli presidente della m2 – è un traguardo molto importante. Nelle due giornate di gare (4 sessioni) sarà presente nel nostro impianto, come da tradizione, il meglio delle categorie provenienti da tutta Italia. Un meeting reso possibile anche grazie al territorio e al supporto dei nostri sponsor (Agripet di Maio, Caffè Camardo, Energy Time, Autopia, Acqua Molisia, Pasta la Molisana, Gioielleria Stefano Quaranta, Yogold yogurteria e gelateria, Big Mat Altair, Don Guglielmo Hotel, Dolciaria Colle Molisano), che hanno creduto nella mia società e hanno deciso di darci una mano nella organizzazione di un evento così importante per la nostra regione.

Fonte: Ufficio stampa