Il termovalorizzatore Herambiente di Pozzilli apre le porte ai cittadini. Due giornate di visite straordinarie all’impianto, la prima fissata per sabato 4 marzo e la seconda nel mese di aprile. Un’iniziativa per far conoscere agli interessati tutti le procedure di recupero dei rifiuti.

“E’ possibile visitare tutti gli impianti di Herambiente in Italia anche solo riempiendo un form sui nostri siti internet. Qui a Pozzilli facciamo qualcosa in più – ha spiegato il capo impianto Tonino Lombardi – Apriamo l’impianto anche il sabato per dare la possibilità al maggior numero di cittadini di visitarci e di comprendere sempre di più il nostro modo di lavorare. Herambiente – ha continuato Lombardi – è molto sensibile al tema dell’inquinamento della piana di Venafro e ritenendosi un’eccellenza nella gestione ambientale vuole portare la propria conoscenza a disposizione di tutti i cittadini“.

Dagli scarti all’energia elettrica. Questo il lavoro di trasformazione del termovalorizzatore. I rifiuti preselezionati entrano nel forno, è l’inizio del processo di produzione di energia grazie al generatore di vapore che alimenta il gruppo turbina-alternatore. L’elettricità poi viene distribuita nelle abitazioni a disposizione di circa 84 mila cittadini. I gas prodotti dalla combustione vengono depurati grazie a un innovativo sistema di abbattimento. “La nuvola che si vede uscire dall’impianto – spiegano dal gruppo – è in realtà vapore acqueo“.

“Teniamo conto che il nostro impianto ha livelli di emissioni controllati e inferiori mediamente di circa l’80% rispetto ai limiti di legge – ha detto il responsabile relazioni esterne di Hera Riccardo Finelli – Quindi non abbiamo niente da nascondere. Ci fa piacere far conoscere l’impianto per superare dei preconcetti che possono nascere. Con la trasparenza vogliamo andare incontro ai cittadini“.

“Questa iniziativa riveste particolare importanza per il Gruppo Hera – spiega Andrea Ramonda, Amministratore Delegato di Herambiente – Siamo perfettamente consapevoli di come il nostro termovalorizzatore sia talvolta visto con sospetto in relazione alle giuste preoccupazioni dei cittadini per la qualità dell’aria nella piana di Venafro. Dal momento però che l’impianto opera secondo i più severi standard di protezione ambientale ed è soggetto al continuo monitoraggio da parte delle autorità competenti, ci pare indispensabile promuovere su tutti i cittadini la conoscenza di una struttura che opera in piena trasparenza e fornisce un prezioso contributo al territorio e al Paese”.

La visita, guidata dai responsabili dell’impianto, si aprirà con una descrizione delle principali fasi di trattamento dei rifiuti CSS, della generazione elettrica, dell’abbattimento dei fumi. Si passerà poi alla visita vera e propria, della durata di un’ora, con l’approfondimento insieme ai tecnici dedicato al funzionamento e al controllo ambientale della struttura. I cittadini possono prenotarsi per il primo open day del 4 marzo inviando una mail al gruppo a pozzilli@gruppohera.it entro il 2 marzo con le indicazioni di nome e cognome.