Seconda udienza questa mattina in Corte d’Assise a Frosinone del processo per l’omicidio di Romina De Cesare, la ragazza di Cerro a Volturno uccisa dal suo ex fidanzato Pietro Ialongo.

In Aula 9 testimoni, tra questi gli agenti della Squadra Mobile che, lo scorso maggio, trovarono il corpo senza vita della donna. Acquisite agli atti anche le intercettazioni telefoniche e i tabulati utili a ricostruire i contorni della vicenda. La prossima udienza è prevista a inizio aprile.